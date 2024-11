PiS coraz bliżej wyłonienia kandydata? Kaczyński ujawnił

Prezes zapytany o to, czy każdy ze wspomnianych kandydatów jest powszechnie znany publicznie, odparł, że w związku z tym wyborem na prawicy to wszyscy są jakoś znani. - A jeżeli chodzi o udział we władzach w najwyższych władzach partyjnych, to tak się składa, że żaden z nich nie jest w tych władzach - dodał.