Kraków. Z Wisły wyłowiono zwłoki. Zauważył je przechodzień

Na krakowskim Łęgu przypadkowy przechodzień natrafił w pobliżu elektrociepłowni na zwłoki. Były w stanie mocnego rozkładu - wiadomo, że należały do mężczyzny. Okoliczności jego śmierci wyjaśni policja.

Póki co wiadomo, że należały one do mężczyzny. Stan rozkładu ciała wskazuje, że było ono w wodzie od co najmniej kilku dni, a być może tygodni.