Zgwałcił i zabił 92-latkę. Potem podpalił jej dom

W wyniku sekcji zwłok okazało się jednak, że do śmierci kobiety przyczyniły się działania osób trzecich. Policja rozpoczęła śledztwo i po kilku dniach wpadła na trop mężczyzny, który próbował włamać się do innego budynku w okolicy. Tak doszło do zatrzymania Adriana S. z powiatu sanockiego.