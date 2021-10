​Zgwałcił na przepustce. Ofiara chce pozwać Ministerstwo Sprawiedliwości

34-letni Robert K. w 2016 roku uprowadził, a następnie brutalnie zgwałcił 23-letnią Darię. W chwili w chwili popełnienia przestępstwa był na przepustce z więzienia. Jego ofiara do tej pory nie jest w pełni sprawna fizycznie. - To, że nie siedzę po tym wszystkim na wózku, to cud - opowiada kobieta, domagając się zadośćuczynienia od Ministerstwa Sprawiedliwości.