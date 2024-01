Zgubiła portfel w sklepie. Kobieta z premedytacją okradła seniorkę

Myślała, że nikt nie zauważy, tymczasem wszystko nagrały kamery monitoringu. Seniorka podczas pakowania reszty zakupów, nie zauważyła, jak z kieszeni wypada jej portfel i trafia pod jedną ze sklepowych półek. Poprosiła o pomoc inną kobietę, która z początku nie wzbudzała podejrzeń. Później jednak wszystko się zmieniło. Policja udostępniła nagranie ze sklepu w Złotoryjach (woj. dolnośląskie), na którym dochodzi do kradzieży z premedytacją. Pomagająca seniorce nagle zauważyła jej zgubę, ale zamiast zachować się honorowo, błyskawicznie włożyła portfel starszej kobiety do swojej torby. "Zgłaszająca wyjaśniła, że w trakcie zakupów wyciągnęła z torebki portfel, który niefortunnie wypadł jej z rąk. Podejrzewała, że wpadł pod regały, ale ze względu na schorzenia i ograniczoną sprawność fizyczną nie była w stanie sama sprawdzić, gdzie on się znajduje. O pomoc poprosiła przechodzącą młodszą kobietę, która kilkukrotnie sprawdzając przestrzeń pod regałami, poinformowała seniorkę, że nie ma tam jej portfela, po czym kontynuowała swoje zakupy. Pracownicy sklepu postanowili odtworzyć zapisy kamer monitoringu. Wtedy okazało się, że portfel został odnaleziony i skradziony przez kobietę, którą seniorka poprosiła o pomoc" - wyjaśniła policja. Po ustaleniu rysopisu podejrzanej funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do jej zatrzymania. Szybko wpadli na jej trop. Zatrzymali środek komunikacji publicznej, którym podróżowała kobieta, a następnie ku jej zdziwieniu zatrzymali ją i doprowadzili do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Co więcej, podejrzana oprócz kradzieży portfela dwukrotnie usiłowała wykorzystać kartę bankomatową należącą do seniorki. Bezpośrednio po kradzieży próbowała zapłacić za zakupy w innym sklepie, a następnie usiłowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Obie próby okazały się nieskuteczne. Zatrzymana kobieta usłyszała trzy zarzuty popełnienia przestępstwa. O jej dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.