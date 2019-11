Zgorzelec. Ksiądz uderzył aktywistkę na procesie proboszcza oskarżonego o pedofilię

Proces proboszcza z Ruszowa budzi wiele emocji. Oskarżony o pedofilie duchowny jest broniony przez parafian. Ofiary i ich matki wspierają aktywistki z organizacji Dość Milczenia. Jedna z nich została przed rozprawą uderzona przez księdza, kolegę oskarżonego z legnickiej kurii. Utrwaliła to na wideo jej znajoma.

Ks. Piotr M., proboszcz parafii w Ruszowie pod Zgorzelcem (woj. dolnośląskie) jest oskarżony o molestowanie dwóch nieletnich dziewczynek. Księdza bronią wierni z parafii, których zdaniem "to nie sąd i prokuratura są od sądzenia księdza, tylko Bóg". Są przekonani, że ksiądz to dobry człowiek, a oskarżenia są wymyślone.

Ofiary i ich matki wspierają na procesie aktywistki z organizacji Dość Milczenia i Strajku Kobiet. Starają się także nagrywać to, co dzieje się w sądzie. Tak też było na ostatniej rozprawie, 22 listopada.

Ksiądz nie przeprosił uderzonej kobiety, więc aktywistki złożyły do prokuratury zawiadomienie o ściganie go z urzędu. Tłumacza to tym, że do ataku doszło w miejscu publicznym.