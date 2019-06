Ruszów. Ksiądz zatrzymany przez policję. Manifestacja przed mszą

"Kościół kryje pedofilów. Dość milczenia", "Będziesz siedział", "Episkopat do więzienia" - takie hasła pojawiły się na transparentach podczas manifestacji przed kościołem w Ruszowie. Proboszcz został zatrzymany pod zarzutem seksualnego wykorzystywania dziecka.

"Nie atakujemy ani Kościoła, ani wiary, ani Boga"

Niektórzy bronią księdza z Ruszowa. Ruszyła nawet zbiórka podpisów, by sąd pozwolił proboszczowi wrócić do parafii i odpowiadać z wolnej stopy. - Z przerażeniem przeczytałam informacje o zbieraniu podpisów w obronie proboszcza. Naszą manifestacją chcemy pokazać, że ofiary nie są same - cytuje Stanisławę Kuzio-Podrucka z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet "GW".