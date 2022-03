Zgony z powodu COVID-19 mocno niedoszacowane. Masowe palenie ciał w Indiach

Liczba zgonów w Indiach spowodowanych koronawirusem jest mocno niedoszacowana. Może to być nawet osiem razy więcej przypadków, niż wynika z oficjalnych danych. Do takich wniosków dotarli naukowcy w opublikowanym raporcie z nowych badań w czasopiśmie naukowym ''Lancet''. Można przeczytać w nim, że śmierć w Indiach w wyniku koronawirusa poniosło ok. 4,07 miliona ludzi, gdzie oficjalne dane mówią o ok. 515 tys. zgonów. Zdaniem badaczy, którzy prowadzili swoje badania we współpracy z fundacją Billa Gatesa, na całym świecie zmarło z powodu zakażenia Covid-19 ponad 18 milionów ludzi. To trzykrotnie więcej, niż podają oficjalne dane na ten temat. Naukowcy twierdzą, że oprócz Indii największe niedoszacowanie zgonów dotyczy Stanów Zjednoczonych (1,13 mln) i Rosji (1,07 mln). Agencja Reutersa opublikowała w piątek (11 marca) nagranie z indyjskich miast Nowe Delhi i Bangalore. Widać na nim masowe palenie zwłok zmarłych na Covid-19.