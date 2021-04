Zgony wśród medyków. Liczby nie pocieszają

O sprawie poinformowała we wtorek Interia. Z danych otrzymanych od Ministerstwa Zdrowia wynika, że od początku pandemii wskutek zakażenia koronawirusem w Polsce zmarło 140 lekarzy, 136 pielęgniarek, 21 położnych i tyle samo ratowników medycznych.

W statystykach zawarto także zgony 16 dentystów, 13 farmaceutów, czterech felczerów i dwóch diagnostów laboratoryjnych. Łącznie to 353 medyków.

Co ważne, jest to wzrost o ponad 100 proc. w ciągu ostatnich miesięcy. Do 4 stycznia łączna liczba zgonów wśród personelu medycznego wynosiła 145 osób.