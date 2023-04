Zaginięcie 15-letniej Niemki. W tle Polska

15-letnia Rebecca Reusch zaginęła 18 lutego 2019 roku w Berlinie. W noc przed zniknięciem przebywała w mieszkaniu swojej siostry Jessiki i jej męża Floriana R. Od początku śledztwa służby podejrzewają, że mężczyzna ma związek ze sprawą. Szwagier nastolatki wrócił do domu nad ranem po imprezie. Około godziny 7:00 jego żona wyszła, by odprowadzić dziecko do żłobka. Pod jej nieobecność Rebecca zaginęła. Florian R. wyjaśniał, że spał i nie zauważył, że dziewczyna opuściła mieszkanie.