Zginęła z rąk szwagra. Są wyniki sekcji zwłok

Nie żyje 25-latka. Sprawca jest w rękach policji

Mężczyzna został zatrzymany w piątek. To z nim 25-latka była widziana po raz ostatni. W sobotę Grzegorz B. usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się do winy. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zeznań, ani motywu działania sprawcy. Tłumaczy to dobrem rodziny i śledztwa.