Tragedia na balkonie. Sąsiedzi poruszeni wypadkiem

Inny z sąsiadów zdradził "Faktowi", że zarządca kamienicy nie interesuje się losem kamienicy i nie dba o stan budynku, mimo wielu otrzymywanych zgłoszeń. "Nic nie jest robione. Ostatnio walczyliśmy o drzwi do klatki. Oczywiście zostały zamontowane, tylko jak zamontowane, że się do klatki nie da wchodzić. Co ulewa, zgłaszane jest... Leje się dach. Nic to nie daje, już trzeci rok, który zgłaszane jest, że leje. Pięć wiader mam poustawianych na strychu, żeby nowego mieszkania nie zalało — powiedział pan Sławomir.