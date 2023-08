Zginął razem z synem Sylwii Peretti. Smutna historia jednej z ofiar

W nocy 15 lipca na ulicach Krakowa doszło do wypadku, w którym zginęli Patryk oraz trzej jego przyjaciele Wszyscy mężczyźni zginęli na miejscu w wyniku obrażeń głowy i kręgosłupa. Badania wykazały, że trzech z mężczyzn było pod wpływem alkoholu, a Patryk miał we krwi 2,3 promila alkoholu, a w moczu – 2,6 promila. To on prowadził żółte Renault Megane.