Zestaw Maty w McDonald's. Hit czy kit? Internauci podzieleni

Do sieci restauracji McDonald’s w całej Polsce trafił Zestaw Maty. To specjalny McZestaw, który powstał we współpracy z raperem Michałem "Matą" Matczakiem, który bije w Polsce rekordy popularności. Warto wspomnieć chociażby, że jego druga płyta "Młody Matczak" jeszcze przed premierą pokryła się podwójną platyną, co oznacza, że sprzedano ponad 60 tys. egzemplarzy, zanim w ogóle trafiła na sklepowe półki.