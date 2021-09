"Zerwę pani ten program". TV Republika zdejmuje program krytykujący politykę energetyczną PiS

Dalej Naimski tłumaczy, że działania rządu w tej sprawie wynikają z przyjętej w UE polityki klimatycznej. Stankiewicz jednak nie ustępuje i pyta czy dążenie przez Polskę do zamykania elektrowni i kopalni nie jest "samobójstwem". - Gdyby nie było tych uwarunkowań wynikających z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to można by tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania - odparł pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.