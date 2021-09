Afera mailowa. "TVP nie działa na polityczne zamówienie"

"Dear All, dziś pojawił się temat - prof. Kalińskiego, który był w Radzie Legislacyjnej - wykorzystywany do ataku na nas w Warszawie. Warto zwrócić uwagę, że ten człowiek został powołany do Rady Legislacyjnej przez Tuska/Kopacz, a ja go w kolejnej kadencji właśnie nie powołałem, co może być przykładem naszej transparentności w tej sprawie" - miał napisać Morawiecki m.in. do szefa KPRM, ministra Michała Dworczyka.