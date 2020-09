Zenek Martyniuk w szkolnym podręczniku. Uczniowie w szóstej klasie poznają hit

Zenek Martyniuk znalazł się w szkolnym podręczniku

Zenek w podręczniku szkolnym

Zenek Martyniuk i "Przez twe oczy zielone" w podręczniku

"Odkąd zobaczyłem Ciebie, nie tknę jadła ni napoju. Ciągle czuję się jak w niebie podczas ćwiczeń, nawet w boju. Co poradzę, Pani, na to, że ta miłość spadła na mnie. Daję swoje serce - za to, nie odmawiaj względów, nie! Przez twe oczy błękitne, błękitne zapomniałem, że dziś w szranki od rana miałem iść. Że do lochu mnie wtrącą, niech wtrącą, nie myślałem, i w twych oczu błękicie, błękicie będę żyć!"