Zełenski zmienia zdanie. Wcześniej go nie chciał, teraz zaprasza.

Zanim jednak Scholz ze Steinemeierem pojadą do Kijowa, w podróż do ukraińskiej stolicy udać się ma szefowa niemieckiej dyplomacji - Annalena Baerbock. Jej wizyta ma się odbyć "wkrótce", jak zapowiedział w czwartek niemiecki kanclerz na konferencji prasowej z premierem Czech Petrem Fialą w Berlinie. W niedzielę do Kijowa uda się natomiast przewodnicząca Bundestagu Bärbel Bas, która ma tam oddać hołd ofiarom drugiej wojny światowej.