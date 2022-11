Zełenski: Wyzwolenie Chersonia to punkt zwrotny w wojnie

W kierunku zakończenia wojny

Musimy znaleźć drogę powrotu do rozwiązań dyplomatycznych, które pozwoliłyby zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą - oświadczył we wtorek premier Indii Narendra Modi podczas szczytu G20 odbywającego się na indonezyjskiej wyspie Bali. Słowa szefa rządu przytoczył indyjski dziennik "Times of India".