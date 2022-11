Zełenski widzi przełom. Koniec "terroru rakietowego"?

Słowa prezydenta Ukrainy bezpośrednio związane są z informacją, jaką w mediach społecznościowych podzielił się Minister Obrony Narodowej tego kraju. Ołeksij Reznikow napisał w poniedziałek na Twitterze, że do Ukrainy dotarły obiecane przez Joe Bidena zestawy NASAMS. To zaawansowany norwesko-amerykański system obrony powietrznej średniego zasięgu, głównie używany do obrony miast przed pociskami. Wykorzystywany jest m.in. w USA do ochrony przestrzeni nad Waszyngtonem.