Zełenski w Warszawie. Przemówienie do Polaków. Gdzie oglądać?

- Prezydent Zełenski chce powiedzieć do Polaków kilka słów w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku: jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów. Każdy będzie mógł przyjść na plac Zamkowy w środę po południu i każdy będzie mógł zobaczyć na telebimach transmisję z tego spotkania - informował szef BPM na antenie RMF FM. Co ważne - ze względów bezpieczeństwa - w spotkaniu osobiście weźmie udział jedynie wąskie grono osób.