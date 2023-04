Zełenski uderzył w Putina. Tak złożył mu życzenia

Zełenski powiedział, czego życzy Putinowi. "Z wiadrem zamiast toalety"

W trakcie wystąpienia, w nawiązaniu do rosyjskiej przemocy, Zełenski powiedział, czego życzy Władimirowi Putinowi. - Po tym wszystkim, co zobaczyliśmy, życzę prezydentowi Rosji, żeby resztę swoich dni spędził w piwnicy, z wiadrem zamiast toalety. W zasadzie to tyle - powiedział prezydent Ukrainy.