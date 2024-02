Zełenski podjął "ryzykowną decyzję". Mówią o poważnych konsekwencjach

To ryzykowna decyzja, przede wszystkim dlatego, że do zmian, które mają nastąpić, dochodzi w skrajnie skomplikowanych okolicznościach, co może utrudnić kierowanie oddziałami – stwierdził szef ukraińskiego serwisu Defence Express Serhij Zhurec w odniesieniu do zwolnienia Wałerija Załużnego.