Zełenski opowiedział dowcip. Wbił szpilę Putinowi

- Jeden pyta drugiego: "jak tam sytuacja? Co mówią ludzie?". Drugi mówi: "wojna (...) Rosja wojuje z NATO" - kontynuuje Zełenski. "No i jak tam?" - pyta pierwszy. "No, jak tam: 70 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło, stracili prawie wszystkie rakiety, masa sprzętu uszkodzona, no taka jest sytuacja" - oznajmia. "A co z NATO?" - dopytuje pierwszy. "NATO jeszcze nie przyjechało" - zakończył Zełenski, sugerując w ten sposób, że armia ukraińska od początku inwazji Rosji była skazywana na porażkę, a mimo to nieustannie odnosi sukcesy na froncie.