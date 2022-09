Zełenski odpowiada Moskwie. "Bardzo hałaśliwe"

- Nasze stanowiska są jasne i dobrze znane, to wszystko czym powinniśmy się interesować. Nie to, co gdzieś słychać, ale jakie jest nasze zadanie: więcej wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, więcej wsparcia dla wywiadu, więcej wsparcia dla Sił Operacji Specjalnych, więcej wsparcia dla SBU, dla Gwardii Narodowej, dla policji, dla straży graniczne - dla wszystkich, którzy stopniowo przywracają naszą integralność terytorialną - mówił ukraiński prezydent.