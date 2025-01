Zełenski o Wołyniu. "Trzeba obniżyć napięcie"

- Nie chcemy stracić sojuszników. Jest wiele wrażliwych kwestii. Zobaczcie, jak ludzie odbierają gwałtownie reagują na to, co pojawia się w przestrzeni medialnej. Ukraińcy bronią interesów, a Polacy polskich - to oczywiste. Ale mamy też wspólne interesy. I właśnie nasze ministerstwo w kwestii szacunku wobec historii zaczęło dziś opracowywać plany, są terminy - podkreślał Zełenski, odpowiadając na pytanie Konrada Piaseckiego o wpływ kwestii rzezi wołyńskiej na polityczne relacje i przyjaźń między Polską a Ukrainą.