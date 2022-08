Zełenski o byłym niemieckim kanclerzu. "To obrzydliwe"

- Dobrą wiadomością jest to, że Kreml chce osiągnąć rozwiązanie w drodze negocjacji. Wynegocjowano już podejście do konfliktu między Ukrainą a Rosją, na przykład w Stambule w marcu. Pierwszym sukcesem jest porozumienie zbożowe, może to być droga do zawieszenia broni - cytuje wypowiedź Schroedera "Der Spiegel".