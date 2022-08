Rosyjski deputowany grozi Polsce? "Czwartą jej stolicą będzie Berlin"

"Przypominam sobie, że swego czasu Polakom zabroniono podróżować z Aryjczykami środkami komunikacji miejskiej, a na drzwiach restauracji, kin i parków widniały napisy "zakaz wprowadzania psów i Polaków". Uznano to za przestępstwo na tle rasowym. Czy chcą do tego wrócić? Myślę, że wiele osób wolałoby, aby Polacy wrócili do tej pozycji. I tym razem Rosja nie przyjdzie na ratunek" - brzmi kolejna manipulacja Kolesnika. Według rosyjskiego propagandysty pierwszą stolicą Polski było Gniezno, "drugą Kraków, trzecią Warszawa, a czwartą zapewne będzie Berlin". "Dla nas to bez różnicy" - komentował Rosjanin.