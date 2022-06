Zełenski jest tego pewny. "Nie ma innego zakończenia"

"Przyszły członek europejskiej wspólnoty"

- Ukraina to nie mostek, nie poduszka między Zachodem i Rosją, nie bufor między Europą i Azją, nie "szara strefa", nie terytorium tranzytowe i nie pogranicze między orkami i elfami. Ukraina to przyszły równy partner dla co najmniej 27 krajów UE - powiedział Zełenski.