Zełenska apeluje do NATO. Argumenty łamią serce

Instagramowy wpis żony prezydenta Ukrainy, Ołeny Zełenskiej, robi wstrząsające wrażenie. Pierwsza dama chce przemówić do uczuć całego świata, do mediów i do rządzących, a w szczególności do przedstawicieli NATO o takie wsparcie dla jej kraju, które doprowadzi do szybkiego zatrzymania Rosjan pustoszących ukraińską ziemię.