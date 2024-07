"Żelazna ręka" Terleckiego. "PiS w Małopolsce jest w totalnej rozsypce"

We wtorek Ryszard Terlecki pojawił się na posiedzeniu sejmiku małopolskiego. Postanowił zdyscyplinować wicemarszałka z PiS-u Józefa Gawrona i z galerii krzyczał i nazwał go "trollem". W programie "Tłit" WP poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz komentując działania Terleckiego w regionie, stwierdził, że "kończy się okres osób, które żelazną ręką rządzą partiami politycznymi" - Takie zarządzenie twardą ręką doprowadziło do tego, że PiS w Małopolsce jest w totalnej rozsypce - powiedział Komarewicz. - Ja mam takie wrażenie, że PiS jako partia polityczna przeradza się w taki rodzaj sekty politycznej - ocenił gość programu.