"Zejdziemy poniżej 10 proc.". Senator PO Bogdan Zdrojewski bije na alarm

- Dostrzegam postęp w PO, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów i reagowanie na problemy, które się pojawiają. Do każdej ustawy, która jest propozycją PiS, Platforma zgłasza bardzo cenne, dobrze przygotowane poprawki. Uważam natomiast, że ten proces odzyskiwania wiarygodności, poprawy, trwa za długo. Marnotrawimy za dużo czasu - mówił senator PO Bogdan Zdrojewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Czas te wszystkie rozmaite aktywności zakończyć. Trzeba zakończyć telenowelę pt. czy Donald Tusk wraca do polityki krajowej, trzeba zakończyć problem wewnętrzny PO, związany ze słabością władz regionalnych w wielu regionach - wymienić część liderów, którzy są zmęczeni, zdemotywowani. Czas zakończyć proces utrwalania wyłącznie elektoratu PO, bo zjedziemy poniżej 10 proc. - alarmował. - Potencjał PO to dziś 25-30 proc, nawet powyżej 30. A mamy 12-16 proc. To jest sygnał alarmowy - podkreślił Zdrojewski. - Dziś wszyscy oczekują, że PO złapie tlen, złapie drugi oddech i że do tej dodanej wartości przybędą nowe aktywności, nowe postaci, które stały z boku - kontynuował.