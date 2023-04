Ze zbiornika wodnego wystawał tylko dach. Rajd BMW zakończony w stawie

Kierowca BWM nie dostosował prędkości do panujących warunków i wjechał do zbiornika wodnego we wsi Zajezierze na Mazurach. Pojazd zatonął, jednak kierowcy udało się wydostać na brzeg. O zdarzeniu poinformowała w niedzielę, 23 kwietnia około północy policja. W akcji wzięła udział straż pożarna z Morąga i zastępy OSP z Zajezierza, Jarnołtowa i Małdyt.