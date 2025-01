Ze spaceru wrócił tylko pies. Policjant poszedł z liną za 20‑latkiem

Sytuacja miała miejsce w czwartkowy wieczór (8 stycznia) w Rejowcu Fabrycznym w województwie lubelskim. Do miejscowego komisariatu policji wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej matki 20-latka. Mimo niskich temperatur, chłopak wyszedł na spacer z psem bez kurtki. Do domu wrócił jedynie pies, a po młodym mężczyźnie nie było śladu.

- Mundurowi, aby ogrzać 20-latka, okryli go swoimi ubraniami i czekali na wsparcie kolegów z uwagi na to, że wyrobisko było zalane wodą oraz teren był stromy i śliski. Po przybyciu wsparcia kolejny funkcjonariusz zszedł do wyrobiska z pasem holowniczym. Następnie opasali mężczyznę, aby bezpiecznie wciągnąć go na górę. Jednocześnie policjanci będący na górze podciągali mężczyznę, aby jak najszybciej została mu udzielona pomoc medyczna - opowiada chełmska policjantka.