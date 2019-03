Zdzisław Krasnodębski o przyszłości Donalda Tuska. Zaskakująca propozycja

W grudniu kończy się kadencja Donalda Tuska na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej. Nic dziwnego więc, że trwają spekulacje dotyczące jego dalszej przyszłości. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zaproponował redakcji wpolityce.pl, by zaprosiła go do współpracy.

Zdzisław Krasnodębski ma propozycję pracy dla Donalda Tuska (PAP, Fot: Wojciech Pacewicz)

- Myślę, że ci, którzy wspierali zawsze Donalda Tuska, na pewno znajdą dla niego jakąś honorową pozycję. Wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby wrócił do polityki polskiej jako ten zbawca, kandydat na prezydenta. Jakaś organizacja międzynarodowa, funkcja - mówił na antenie telewizji wPolsce.pl prof. Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS i wiceprzewodniczący PE, odpowiadając na pytanie o dalszą przyszłość Tuska. A na koniec pozwolił sobie na żart. - Może państwo go zaproszą do współpracy? Niektórzy byli politycy stają się komentatorami - dodał.

Kadencja Donalda Tuska kończy się w grudniu. Media od wielu miesięcy informują, że były premier niedługo wróci do polskiej polityki. Dziennikarze i komentatorzy widzą go w różnych rolach - kandydata na prezydenta Polski, przywódcy nowego ugrupowania lub doradcy PO, z którą był związany przed objęciem funkcji szefa Rady Europejskiej.

Sam zainteresowany na razie nie zdradza, co ma zamiar robić w przyszłości. - Ja mam dość dobrze przygotowany plan, który dotyczy mojej przyszłej kariery - zapewnił jednak niedawno w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w "Faktach po Faktach" w TVN24.