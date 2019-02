Zdzisław Krasnodębski: nie kupiłem mieszkania w zreprywatyzowanej kamienicy

- Nie kupiłem mieszkania w zreprywatyzowanej kamienicy. Nie kupiłem mieszkania od pana Nowaczyka. Chciałem kupić mieszkanie w 2016 roku. Kupiłem dwa mieszkania. Żadne nie jest w zreprywatyzowanej kamienicy - tak eurodeputowany PiS Zdzisław Krasnodębski skomentował wczorajsze zeznania mecenasa Roberta Nowaczyka.

Krasnodębski, który był w piątek gościem Roberta Mazurka w RMF FM zaprzeczył słowom Nowaczyka i nazwał go gangsterem. Na uwagę prowadzącego rozmowę, że mecenas jeszcze nie usłyszał wyroku sądu odparł: "Czekam na pozew, bardzo chętnie się z nim spotkam".

W internetowej części rozmowy Mazurek zpytał swojego gościa o szanse nowego ruchu Roberta Biedronia. - Może to być zjawisko bardziej trwałe niż Nowoczesna, ale nie przypuszczam, żeby to był jakiś wielki ruch - stwierdził prof. Zdzisław Krasnodębski. - Sądząc po aferze Stefana Niesiołowskiego, wydaje mi się, że większość Polaków jednak hołduje miłości heteroseksualnej - dodał.

Gdy prowadzący rozmowę zaprotestował przeciwko tym sformułowaniom, prosząc by nie sprowadzać rozmowy do debaty o preferencjach seksualnych Biedronia, Krasnodębski stwierdził, że takie sprawy "nie są najważniejsze, ale mają znaczenie". - Dlaczego nie mielibyśmy mówić o takich sprawach? - zapytał. - To jest ważny aspekt i jeden z elementów programu tej partii - tłumaczył Krasnodębski.