Zdymisjonowany szef SOP pisze list. Atakuje swoich poprzedników

"Tłumaczycie, jak "powinno być w SOP, a nie jest" i że "za BOR to…", co ma świadczyć o wyższości tamtych rozwiązań. Słowo "procedura" odmieniacie przy tym na sto sposobów" - pisze zdymisjonowany gen bryg. Służby Ochrony Państwa, Tomasz Miłkowski.

List skierowany do byłych szefów Biura Ochrony Rządu opublikowano na stronie formacji we wtorek. Miłkowski odnosi się w nim do "medialnych powodów" jego rezygnacji ze służby. Pierwszym z nich miałaby być "kolizja w trakcie szkolenia kierowców SOP do jazdy w kolumnach". Druga natomiast dotyczy "rzekomego incydentu" z kierowcą premiera Mateusza Morawieckiego.