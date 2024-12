Zdumiewające odkrycie. Znaleźli części Enigmy

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki "Latebra" regularnie przeszukuje Wyspę Sobieszewską. Do dziś odnajdywane tam są pamiątki pod II wojnie światowej. Dlatego to miejsce nazywane jest "mekką poszukiwaczy" .

- Nasza koleżanka, która jest jeszcze świeżym poszukiwaczem, miała nosa. Poruszała się po pewnych miejscach, które my dawno już sprawdziliśmy i nie zwróciliśmy uwagi na pewne sygnały, ona ich nie przeoczyła. W ziemiance znalazła jeden z rotorów, jeden z tych bębnów szyfrujących Enigmę. Wszystkim szczęki spadły - relacjonował w rozmowie z RMF FM Dominik Markiewicz, członek zarządu Fundacji "Latebra".

Znaleziono 8 rotorów, lampy elektronowe, elektronikę, akumulatory, części obudowy i drobne części klawiatury. - Widać, że Niemcy celowo zniszczyli urządzenie. Nie tylko to zresztą. To było centrum dowodzenia łączności i zostało celowo zniszczone przez Niemców, aby nie dostało się w ręce Rosjan - wyjaśnił Markiewicz.

O tym co się stanie z odnalezioną Enigmą, zadecyduje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Enigma to niemiecka maszyna szyfrująca, która odegrała kluczową rolę w komunikacji wojskowej podczas II wojny światowej. Została opracowana w latach 20. XX wieku przez niemiecką firmę Chiffriermaschinen AG, a jej użycie w armii niemieckiej rozpoczęło się na początku lat 30.

Enigma wykorzystywała skomplikowany system wirników, który generował różne kody dla każdej wiadomości, co czyniło szyfrowanie niezwykle trudnym do złamania. Niemcy wykorzystywali tę maszynę w różnych aspektach wojny, od komunikacji wojskowej po koordynację operacji morskich, co dawało im znaczną przewagę strategiczną.