Zdumiewająca deklaracja polityka PiS dotycząca jego zarobków. Prawda jest zgoła inna

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan ubolewał, że zarabia na rękę "około" 10 tys zł. Postanowiliśmy sprawdzić, ile dokładnie. Efekt jest zdumiewający. Jego dochody są o wiele większe niż zadeklarował.



- Na rękę dostaję około 10 tys. zł, jeśli weźmiemy pod uwagę dietę. To są dobre pieniądze, które dają żyć. Gdyby żona nie zarabiała, to przy dwójce dzieci byłoby gorzej. Podkreślam, że mówimy o Warszawie - mówił Bielan w Radiu Zet .

Były to kolejne, na przestrzeni kilku dni, narzekania polityka Zjednoczonej Prawicy na temat swoich zarobków. W ubiegłym tygodniu wicepremier Jarosław Gowin żalił się, że gdy był ministrem sprawiedliwości, "nie starczało mu do pierwszego". Szybko wyszło na jaw, że zarabiał wówczas ok. 17,5 tys. zł miesięcznie.