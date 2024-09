Zdrojewski o sytuacji Wrocławia: W przygotowaniach najlepiej wybrać pesymistyczny wariant

Wrocławski węzeł został przebudowany i pozwala przenieść dużo więcej metrów sześciennych wody niż w 1997 r. Dodatkowo mamy suchy zbiornik Racibórz. On jest w stanie spłaszczyć i przejąć falę szczytową, co powoduje, że zagrożenie wielkością fali jest znacznie mniejsze. Jeśli bowiem kontrolujemy przebieg wód od Raciborza do Wrocławia i od Nysy do Wrocławia, to oznacza, że fala może być dłuższa, ale niższa.