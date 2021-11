Zdradziła, co powiedział jej polityk PiS. Wicerzecznik oburzony

"Kiedy usłyszałam od polityka PiS: 'Młode kobiety to nie jest nasz elektorat. O sprawie ludzie do wyborów zapomną, bo damy 15-stą emeryturę i się uspokoją', to mi ręce opadają" - napisała na Twitterze dziennikarka "Wprost" Joanna Miziołek. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? Czy też wypowiedziałby taką opinię? - Chyba pan żartuje, panie redaktorze! I zapewniam pana, że nikt w PiS by takiej opinii nie wypowiedział - odparł w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Mamy tu do czynienia, przy całym szacunku do pani redaktor, z dość dziwną konstrukcją. Ja miałbym się odnosić do skandalicznej wypowiedzi, która jest anonimowa, która rzekomo ma jakiś związek z PiS? - pytał Fogiel.