"Zdradzieckie mordy". Jest decyzja ws. Kaczyńskiego

Sejmowa komisja etyki podjęła już decyzję ws. prezesa PiS. Media nieoficjalnie podają, że Kaczyński został upomniany. Przewodniczący Krzysztof Mieszkowski nie chciał jednak zdradzić szczegółów posiedzenia. - Proszę mnie nie prowokować do łamania regulaminu Sejmu - powiedział polityk Nowoczesnej.

TVN24 podało, że Jarosław Kaczyński został upomniany przez komisję etyki. Taka samą informcję przekazała "Gazeta Wyborcza". Jak tłumaczą członkowie sejmowej grupy w rozmowie z mediami nie wybrano naganny, gdyż do tej pory Kaczyński nie był karany, a nawet nie stawał przed komisją etyki.

Przewodniczący komisji Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej nie chciał zdradzić szczegółów posiedzenia oraz jaka decyzja została podjęta. - Zgodnie z regulaminem sejmu nie mogę tego powiedzieć. Proszę mnie nie prowokować do łamania regulaminu Sejmu - skwitował.

Warto podkreślić, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nie pojawił się na środowym posiedzeniu komisji. - Źle reagujemy na nieobecność Kaczyńskiego. To właśnie jest jeden z elementów, który nas irytuje i to jest informacja bardzo ważna dla wyborców, że nie wszyscy posłowie poważnie traktują swoje obowiązki sejmowe - powiedział dziennikarzom Krzysztof Mieszkowski.

Do sprawy odniósł się również były szef Minisrestwa Spraw Zagrnicznych Radosław Sikorski . Domaga się przeprosin ze strony Jarosława Kaczyńskiego.

Komisja zajmuje się sprawą wypowiedzi prezesa PiS z dnia 18 lipca 2017 r., która padła podczas rozpatrywania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. - Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami - mówił prezes PiS. Była to reakcja na słowa Borysa Budki (PO), który z sejmowej mównicy przywołał postać jego brata, Lecha Kaczyńskiego.