"Zdrada stanu". Słowacki minister krytykuje przekazanie MiG-ów Ukrainie

Kaliňák uważa, że skoro w grudniu 2022 roku ogłoszono wotum nieufności wobec rządu, to w marcu 2023 roku minister Nad' nie miał pełnych kompetencji do takiego kroku. Wówczas toczyła się debata, czy zadecydować w tej kwestii może wyłącznie rząd, czy też decyzję musi zatwierdzić parlament. Nad' powołał się wtedy na analizę prawną, z której jego zdaniem wynikało, że była to umowa o charakterze wojskowym i do przekazania myśliwców wystarczająca była zgoda rządu.