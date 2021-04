Zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy pod lupą internautów. Zareagował jego rzecznik

Po mediach społecznościowych krąży zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy trzymającego słuchawkę telefonu. Internauci zwrócili uwagę na to, że rozmawiał w maseczce przez niepodłączony apart.

Rzecznik Andrzeja Dudy donosi o fake newsie. "Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego 'newsa', to może trudno to sobie wyobrazić, ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu" - napisał.