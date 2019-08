Zdjęcie dziewczynki z bronią i obrazem Jezusa. Autorka zabiera głos

Kilkuletnia dziewczynka trzymająca w dłoniach karabin i obraz Jezusa. Takie zdjęcie zamieściło Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów na profilu na Facebooku. Opatrzono je cytatem z Pisma Świętego. - To symbol każdego z nas - mówi WP Magdalena Chudzicka, autorka fotografii.

- Fotografia dziewczynki ze zbyt ciężką bronią i Świętym Wizerunkiem Pana Jezusa odwołując się do starotestamentalnego cytatu w swojej wymowie nawiązuje do nowotestamentalnego "w słabości siła" - komentuje Chudzicka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Tłumaczy, że dziewczynka "nie jest niewiastą, nie ma też siły ani umiejętności, a jednak mocą swego Pana może być dzielną istotą". - Wykorzystanie broni na obrazku nie stanowi w żadnym stopniu aprobaty takiej sytuacji. To jest smutna, tak, jak mina dziecka, refleksja nad grzechem świata, który zmuszał, zmusza i będzie zmuszał dzieci do nierównej walki. Takie jest życie, bez względu na myślenie życzeniowe o nim. Taki jest świat - dodaje.

I mówi, co oznacza dla niej. - Dla mnie bardzo osobiście zdjęcie nawiązuje do sytuacji z początku maja, gdy jadąc na wernisaż przyjaciółki zobaczyłam na warszawskiej patelni demonstrację partii Wiosna z obrazoburczo sprofanowanym Wizerunkiem NMP Częstochowskiej z tęczową aureolą na banerze. Wówczas spontanicznie weszłam w tłum demonstrantów i zdarłam ten baner. Jako Polka, jako katoliczka - nie zgodziłam się na taki akt profanacji. Stąd też bezradne dziecko, bezbronne - bo z rozładowaną bronią - ale przytulające obraz. To symbol każdego z nas. Nie mając odwagi ani siły możemy jednak zaprotestować przeciw złu, chroniąc sacrum - wyjaśnia.