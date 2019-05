Franciszkanie w obronie księży. Kontrowersyjne wpisy

Po premierze filmu "Tylko nie mów nikomu" w sieci pojawiła się lawina nieprawdziwych wyznań mających na celu obronę księży. Ministranci, którzy nie byli molestowani albo dziewczynki wyznające, że kochają Kościół. Jedną z takich historii zamieścili na swojej stronie Franciszkanie. Internauci piszą wprost – to fotomontaż i historia wyssana z palca.

To tylko zachęciło Franciszkanów do publikacji pełnego "świadectwa" dziewczyny z fotografii.

Świadectwo niemolestowanej

"Było ich wielu: i prości, i wyrafinowani intelektualnie. Największe wrażenie w tamtym okresie zrobił na mnie ks. Eugeniusz Bielaj (nazwisko podaję z pamięci), który mieszkał w USA, a wakacje spędzał u sąsiadów. […] Bardzo kochany kapłan. Na prowincjonalnej parafii przetoczyło się wielu księży. Mieliśmy szacunek do proboszcza, do biskupa, do prymasa, do papieża. To były autorytety. Lata 80. to były inne czasy" – czytamy na Facebooku franciszkańskiego wydawnictwa.