Zdjęcie 23 wilków miało być ciekawostką. Wzbudziło strach i nienawistne komentarze

"Wilków jest już w Polsce za dużo i należy zacząć na nie polować". "Watahy powyżej 20 wilków zaczynają atakować ludzi", "Widziałam ich tropy na drodze, gdzie córka chodzi do szkoły. Straszne". To komentarze osób przerażonych zdjęciem opublikowanym przez Lasy Państwowe w Krośnie.

Miało być inaczej. Zdjęcie autorstwa fotografa-amatora, Adriana Czecha, który w dolinie Sanu w Bieszczadach uchwycił zabawę grupy 23 wilków, miało być powodem do radości. - Drapieżniki w tak licznej grupie to sensacja. Zazwyczaj watahy, liczą około 6-8 osobników. Być może z tej watahy pochodził basior zagryziony w Sylwestra na Tworylnem - skomentował zafascynowany obrazem Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. To on opublikował zdjęcie na Facebooku i tak zaczął się sąd nad wilkami.