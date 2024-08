Rosjanie mają problem. Wszystko widać na zdjęciach satelitarnych

Zaatakowana w niedzielę przez ukraińskie drony baza paliw Rosjan w Proletarsku nieustannie płonie. To skutek niedzielnego ataku dronów na rosyjską infrastrukturę. Płonie obszar o powierzchni ponad 10 tys. mkw. Rosjanie mają problem, bo miliardy rubli idą z dymem, a strażacy od tylu dni nie mają pomysłu, co zrobić. Sprawy nie da się ukryć, bo czarny dym widać już z kosmosu na zdjęciach satelitarnych opublikowanych przez PLANET LABS PBC. Do walki z ogniem wysłano ponad 500 rosyjskich strażaków. 42 z nich trafiło do szpitali. Ataki Ukraińców na strategiczne obiekty w Rosji są częścią kontrofensywy w obwodzie kurskim, która zaskoczyła żołnierzy Putina. Ukraińcy prą naprzód, dlatego gubernator Aleksiej Smirnow polecił rozmieszczanie betonowych bloków w Kursku - m.in. w postaci osłon na przystankach komunikacji miejskiej.