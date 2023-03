Zdjęcia nagiego mężczyzny w interpelacji do prezydenta Szczecina. Radny się tłumaczy

Na dołączonych do interpelacji zdjęciach widać ulicę biegnącą wzdłuż garaży i stojące przy niej samochody. Na pierwszy rzut oka to wszystko. Ale zdjęcie jest robione przez okno. I jak przyjrzeć się bliżej odbiciu, to widać na nim rzeczywiście niekompletnie ubranego mężczyznę. Całą interpelację, wraz ze zdjęciami, można było znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.