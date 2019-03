Zdewastowali biuro PiS. Nie poniosą kary

Sąd w Nakle nad Notecią uznał dwoje małżonków za winnych pomazania drzwi biura posła PiS Łukasza Schreibera. Odstąpiono jednak od wykonania kary.

Do incydentu doszło w noc sylwestrową w 2017 roku. Wtedy małżeństwo z Nakła napisało na drzwiach biura PiS Konstytucja” oraz "Macie krew na rękach. Ps. Piotr Szczęsny zginął przez was”.

Poseł PiS Łukasz Schreiber i europoseł tej partii Kosma Złotowski i złożyli zawiadomienie w tej sprawie, uznając, że słowa są zaadresowane do nich. Sprawą zajęła się prokuratura. Małżeństwo przyznało się do zniszczenia drzwi, ale nie do zniesławienia. Po blisko półrocznym śledztwie prokuratura uznała, że działanie małżeństwa nie zawiera znamion zniesławienia.